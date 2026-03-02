Inicia Instituto Estatal de las Mujeres conmemoración del 8M

Las actividades se extenderán durante todo marzo, con eventos abiertos al público que serán difundidos a través de las redes sociales

Con una jornada de activación física y una expo de emprendedoras, el Instituto Estatal de las Mujeres inició las actividades conmemorativas por el Día Internacional de las Mujeres, dando paso a 31 días de eventos enfocados en la igualdad y la erradicación de la violencia de género.

¿Cómo inició la agenda de actividades por el Día Internacional de las Mujeres?

Alrededor de un centenar de mujeres participaron en el evento “Ayudamos a las Mujeres a Activar-T y Empoderar-T”, donde realizaron rutinas de ejercicio dirigidas por personal del INDE y del municipio de Santa Catarina, en un ambiente de convivencia y energía colectiva.

‘Mercadita Violeta’ reúne a emprendedoras

En la Explanada Cultural del Lab también se instaló la “Mercadita Violeta”, un espacio que reunió a 60 emprendedoras con venta de alimentos, productos de belleza, artículos artesanales y productos naturales, como parte de las acciones para fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

Autoridades destacan agenda de actividades durante marzo

La presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, Patricia Salazar Marroquín, encabezó el arranque de actividades, mientras que la titular de la Secretaría de las Mujeres, Graciela Buchanan Ortega, recorrió los stands y destacó que durante marzo se desarrollará una agenda amplia que incluye paneles, conversatorios, mesas de trabajo con colectivas, talleres, conferencias e instalación de Puntos Naranja.

Eventos por el 8M se extenderán durante todo el mes

Las actividades forman parte de la conmemoración del 8M y se extenderán durante todo marzo, con eventos abiertos al público que serán difundidos a través de las redes sociales oficiales.