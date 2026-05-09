Inicia instalación de señalética rumbo al Mundial en Nuevo León

El Gobierno de Nuevo León inició la instalación de la señalética oficial rumbo al Mundial de la FIFA 2026, como parte de los preparativos para la justa deportiva que tendrá a Monterrey como una de las sedes mundialistas.
El proyecto contempla la colocación de 124 piezas de señalización en municipios como Monterrey, Guadalupe, Apodaca y Santiago, las cuales servirán para orientar a visitantes y aficionados hacia puntos clave relacionados con el torneo.
De acuerdo con el Gobierno estatal y el Fideicomiso Festival Impacto Futbolístico Actual, las estructuras estarán ubicadas en corredores estratégicos y vialidades de alta circulación, guiando hacia espacios como el Estadio Monterrey, el FIFA Fan Fest, el Aeropuerto Internacional de Monterrey y el centro de entrenamiento de Rayados en el Barrial.
Las labores de instalación comenzaron el pasado 27 de abril y se prevé que concluyan el 22 de mayo de 2026. Autoridades señalaron que esta infraestructura forma parte de las acciones para fortalecer la movilidad, orientación urbana y experiencia de los miles de visitantes que llegarán a Nuevo León durante el Mundial de la FIFA 2026.