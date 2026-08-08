Inicia gobierno estatal la rehabilitación de escuelas

La primer escuela intervenida fue la primaria Juárez y Patria, donde se realizarán tanto remodelación de instalaciones, aulas y mantenimiento en jardines

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Con el fin de continuar siendo primer lugar en educación a nivel nacional, Samuel García, gobernador de Nuevo León, acompañado de la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez; el alcalde de Guadalupe, Héctor García, y el secretario de Educación, Juan Paura García, iniciaron la rehabilitación de escuelas del estado, arrancando en el municipio de Guadalupe.

La primer escuela intervenida fue la primaria Juárez y Patria, donde se realizarán tanto remodelación de instalaciones, aulas y mantenimiento en jardines.

Mariana Rodríguez señaló que lo primordial para el estado es la educación de los niños, pues son el pilar para las futuras generaciones.

La meta acordada es llegar a rehabilitar una escuela por semana, durante su arranque el gobernador dio los primeros toques de pintura en uno de los salones.

Así mismo informó respecto a la nueva ley de educación, la cual obliga a las autoridades estatales a brindar alimentos a los estudiantes, así como implementar programas de nuevas tecnologías como IA para un mejor desarrollo.