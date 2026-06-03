Inicia García subasta de 67 vehículos oficiales

Las unidades están en exhibición en un terreno ubicado sobre la calle Potasio, a un costado de la Presidencia Municipal y del Teatro de la Ciudad
Con el objetivo de sanear las finanzas públicas, liberar espacios y ofrecer opciones accesibles para las familias y comerciantes locales, el Gobierno Municipal de García, encabezado por el alcalde Manuel Guerra Cavazos, puso en marcha la “Subasta Pública de la Gente”.
A través de esta iniciativa, la administración pone a la venta 67 vehículos oficiales que ya se encuentran fuera de operación. Las unidades están en exhibición en un terreno ubicado sobre la calle Potasio, a un costado de la Presidencia Municipal y del Teatro de la Ciudad, donde los interesados pueden revisar sus condiciones físicas y mecánicas.
“Estamos arrancando la Subasta Pública de la Gente, una nueva jornada que permite darle un mejor destino a vehículos que ya no son funcionales para la administración municipal, pero que pueden representar una oportunidad para algún vecino, emprendedor o comerciante”, señaló el alcalde Guerra Cavazos durante un recorrido de supervisión.
El presidente municipal explicó que la estrategia tiene un doble beneficio para García: elimina por completo los costos de almacenamiento, seguros y mantenimiento de unidades en desuso, y al mismo tiempo, transforma ese pasivo en recursos frescos que serán destinados a proyectos comunitarios.
La flotilla disponible incluye una gran variedad de opciones con precios de salida muy competitivos:
“Hay vehículos con gran potencial para reparación, refacciones o proyectos de trabajo. Queremos que la gente participe y aproveche esta subasta transparente y abierta para todos”, añadió el edil.
Finalmente, Manuel Guerra Cavazos reiteró la invitación a la población para que acuda al sitio de exhibición, se informe y participe activamente en lo que calificó como un proceso transparente y de beneficio mutuo para las familias y el municipio.