Inicia Escobedo ampliación del Libramiento Noroeste

El municipio busca reducir los problemas de movilidad que enfrentan diariamente miles de automovilistas que circulan por ese corredor

El municipio de Escobedo inició los trabajos para ampliar el Libramiento Noroeste con la construcción de un carril adicional en el cuerpo norte de la vialidad, una obra con la que busca reducir los problemas de movilidad que enfrentan diariamente miles de automovilistas que circulan por ese corredor.

La ampliación abarcará el tramo comprendido entre las avenidas Raúl Salinas y Chocolate, en sentido de oriente a poniente, y contempla la construcción de un carril lateral sobre una superficie de 1,600 metros cuadrados de pavimento asfáltico.

De acuerdo con el municipio, la obra beneficiará de manera directa a más de 150,000 habitantes del norponiente de Escobedo, además de usuarios provenientes de municipios como García y El Carmen.

Con esta adecuación vial, los vehículos que circulan por la avenida Raúl Salinas hacia el norte podrán incorporarse al Libramiento Noroeste con un carril exclusivo para girar a la izquierda, evitando cruzar entre el flujo vehicular para continuar hacia el poniente.

El arranque de los trabajos fue encabezado por el encargado del despacho de la Presidencia Municipal, José Antonio Quiroga Chapa, y el secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales.

Quiroga explicó que la obra se ejecuta con recursos del Fondo de Ultracrecimiento y cuenta con la autorización de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), al tratarse de un tramo de jurisdicción federal.

“Hoy damos inicio a la ampliación de Libramiento Noroeste, lo que demuestra que para la 4T Norteña cada obra representa un paso más hacia un Escobedo con mayor movilidad, desarrollo y op ortunidades para todos y todas”, señaló.

Posteriormente, autoridades municipales dieron el banderazo de inicio al programa Sendero Seguro, mediante el cual se rehabilitarán andadores y cruces peatonales para mejorar la seguridad y accesibilidad de quienes transitan a pie.

Las primeras obras se realizarán en el paso peatonal ubicado sobre la calle Artículo 72, donde se llevará a cabo una remodelación integral del espacio. De acuerdo con el municipio, este programa forma parte de las acciones impulsadas dentro del Plan México para fortalecer la infraestructura urbana y peatonal.