Inicia en Nuevo León entrega de tarjetas Mujeres Bienestar

La pensión Mujeres Bienestar otorgará un apoyo económico de $3,000 pesos bimestrales a 90 mil mujeres que se registraron en la entidad

Este viernes dio inicio la entrega de tarjetas del programa "Mujeres Bienestar" en Nuevo León, como parte de una estrategia nacional para fortalecer los apoyos sociales dirigidos a mujeres.

La entrega forma parte del convenio firmado entre la Secretaría del Bienestar y diversas dependencias federales, un instrumento legal que permitirá a la secretaría estatal coordinarse de manera más eficiente para la operación de los programas sociales.

En rueda de prensa, Genaro Rodríguez Teniente, delegado de Programas para el Desarrollo en Nuevo León, destacó que se entregarán 90 mil tarjetas en el estado.

“Se llegó a una meta de registros de dos millones de personas a nivel nacional, y en este caso a partir del día de hoy y durante el mes de octubre y a finalizar el siete de noviembre se estarán entregando la tarjeta a todas las mujeres que se registraron”, dijo el delegado.

Las entregas se realizarán del 10 de octubre al 7 de noviembre, en diversos módulos habilitados en Nuevo León.

Las beneficiarias deberán presentar los siguientes documentos para recoger su tarjeta:

-Identificación oficial (original y copia)

-Comprobante del trámite realizado en agosto

El programa “Mujeres Bienestar” otorga un apoyo económico de $3,000 pesos bimestrales.

En caso de que la beneficiaria no pueda acudir personalmente, un familiar podrá comunicarse con la Secretaría del Bienestar para solicitar la entrega a domicilio, hospital u otra ubicación en la que se encuentre la persona registrada.

“Estas tarjetas, el compromiso de la presidenta es entregarlas en este mes para que en el siguiente bimestre ya se les esté pagando”, señaló Rodríguez.