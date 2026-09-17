Inicia el Gran Desfile de Independencia en Nuevo León

El desfile de Independencia inició en Monterrey con actos protocolarios en la Explanada de los Héroes, donde arribaron autoridades estatales.

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Con la participación de corporaciones policiales, de rescate y fuerzas federales, Nuevo León conmemoró el aniversario de la Independencia de México con un desfile cívico, en el que se recordó la historia del movimiento independentista y se reconoció la labor de quienes trabajan por la seguridad del estado.

Durante la ceremonia, el gobernador Samuel García Sepúlveda destacó la importancia de la fecha para la identidad de los neoloneses y recordó la participación de la entidad en la lucha por la independencia, así como el legado de Fray Servando Teresa de Mier.

“Cuentan la historia de hombres y mujeres que entendieron que había algo más importante que los intereses personales o la división. Esa lección sigue vigente hoy en día. Cuando los mexicanos trabajamos unidos, cuando ponemos por delante nuestra bandera y lo que nos une, somos capaces de cosas extraordinarias, y el mejor ejemplo es Nuevo León”, señaló el mandatario estatal.

En su mensaje, el gobernador también resaltó los resultados en materia de seguridad y aseguró que agosto fue el mes más seguro de los últimos 21 años, además de señalar que septiembre presenta mejores condiciones.

“¿Qué quiero decir? Que tenemos hoy en la coordinación, en el trabajo de fiscalías, militares y policías, un Nuevo León blindado, próspero y seguro”, aseguró. Miles de neoloneses se dieron cita desde temprano para disfrutar del desfile y ver el despliegue del contingente, a pesar de las altas temperaturas.

La conmemoración concluyó con un llamado a mantener la unidad y continuar trabajando por el desarrollo de Nuevo León y de México.