Inicia el depósito de las Pensiones y Programas para el Bienestar

Este lunes 6 de julio comenzó la dispersión de recursos correspondiente al bimestre julio-agosto de las Pensiones y Programas para el Bienestar, proceso que concluirá el próximo 29 de julio.
Para este 2026, el Gobierno de México contempla una inversión de un billón de pesos destinada a estos programas.
“Hoy inicia el depósito. Hoy empieza con la letra A, hasta el 29 de julio con las letras W, X, Y y Z”.
Calendario de pagos del bimestre julio-agosto
La dispersión de recursos se realizará conforme a la primera letra del primer apellido de las personas beneficiarias, de acuerdo con el siguiente calendario:
A: Lunes 6 de julio
B: Martes 7 de julio
C: Miércoles 8 y jueves 9 de julio
D, E y F: Viernes 10 de julio
G: Lunes 13 y martes 14 de julio
H, I, J y K: Miércoles 15 de julio
L: Jueves 16 de julio
M: Viernes 17 y lunes 20 de julio
N, Ñ y O: Martes 21 de julio
P y Q: Miércoles 22 de julio
R: Jueves 23 y viernes 24 de julio
S: Lunes 27 de julio
T, U y V: Martes 28 de julio
W, X, Y y Z: Miércoles 29 de julio
En el caso los beneficiarios del programa Sembrando Vida, el pago mensual correspondiente se efectuará el jueves 9 de julio.
Más de 16.5 millones reciben la Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar
La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar benefician en conjunto a 16 millones 571 mil 522 personas, lo que representa una inversión social de 378 mil 817 millones de pesos durante el periodo de enero a julio de 2026.
La funcionaria recordó que los montos que reciben las personas beneficiarias son los siguientes:
- Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.
- Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.
- Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.
- Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.
- Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos.
Consulta el calendario oficial de Bienestar
Las personas beneficiarias pueden consultar el calendario oficial de pagos del bimestre julio-agosto en el siguiente enlace: