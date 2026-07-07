Inicia el depósito de las Pensiones y Programas para el Bienestar

La dispersión de recursos se realizará conforme a la primera letra del primer apellido de las personas beneficiarias, de acuerdo con el siguiente calendario

Este lunes 6 de julio comenzó la dispersión de recursos correspondiente al bimestre julio-agosto de las Pensiones y Programas para el Bienestar, proceso que concluirá el próximo 29 de julio.

Para este 2026, el Gobierno de México contempla una inversión de un billón de pesos destinada a estos programas.

“Hoy inicia el depósito. Hoy empieza con la letra A, hasta el 29 de julio con las letras W, X, Y y Z”.

Calendario de pagos del bimestre julio-agosto

La dispersión de recursos se realizará conforme a la primera letra del primer apellido de las personas beneficiarias, de acuerdo con el siguiente calendario:

A: Lunes 6 de julio

B: Martes 7 de julio

C: Miércoles 8 y jueves 9 de julio

D, E y F: Viernes 10 de julio

G: Lunes 13 y martes 14 de julio

H, I, J y K: Miércoles 15 de julio

L: Jueves 16 de julio

M: Viernes 17 y lunes 20 de julio

N, Ñ y O: Martes 21 de julio

P y Q: Miércoles 22 de julio

R: Jueves 23 y viernes 24 de julio

S: Lunes 27 de julio

T, U y V: Martes 28 de julio

W, X, Y y Z: Miércoles 29 de julio

En el caso los beneficiarios del programa Sembrando Vida, el pago mensual correspondiente se efectuará el jueves 9 de julio.

Más de 16.5 millones reciben la Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar benefician en conjunto a 16 millones 571 mil 522 personas, lo que representa una inversión social de 378 mil 817 millones de pesos durante el periodo de enero a julio de 2026.

La funcionaria recordó que los montos que reciben las personas beneficiarias son los siguientes:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

6 mil 400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

3 mil 100 pesos. Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

3 mil 300 pesos. Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

mil 650 pesos. Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos.

Consulta el calendario oficial de Bienestar

Las personas beneficiarias pueden consultar el calendario oficial de pagos del bimestre julio-agosto en el siguiente enlace:

https://www.gob.mx/bienestar