Inicia De la Garza renovación de tres centros DIF Monterrey

Los Centros DIF beneficiados por este programa de fortalecimiento de infraestructura social son La Alianza, Heriberto Jara y Sierra Ventana

El alcalde Adrián de la Garza inició este lunes la rehabilitación integral de tres Centros DIF clave en la ciudad, destinando una inversión de más de 22 millones de pesos para modernizar las instalaciones y mejorar la calidad de los servicios sociales que se ofrecen a las familias regiomontanas.

El arranque de los trabajos simultáneos se llevó a cabo en el Centro DIF Sierra Ventana, donde el alcalde acompañado por su esposa y presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides realizó las primeras labores simbólicas de demolición.

Los Centros DIF beneficiados por este programa de fortalecimiento de infraestructura social son La Alianza, Heriberto Jara y Sierra Ventana.

Desarrollo Integral y Servicios Mejorados

La inversión de $22 millones de pesos se enfocará en una rehabilitación integral de los tres espacios, incluyendo renovación total de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, cambio de pisos, ventanas y renovación de rampas de accesibilidad y mejora de las áreas de atención ciudadana.

De la Garza destacó que esta intervención no solo renueva la infraestructura, sino que reactiva espacios que estaban en desuso para garantizar un desarrollo familiar efectivo.

"Continuamos con la rehabilitación de todos los centros DIF que anunciamos ya hace algunas semanas. Hoy se inician simultáneamente tres; son centros que no existían, o que estaban totalmente en desuso y que estamos reactivando para poder hacer un desarrollo integral de la familia de forma efectiva", mencionó el edil.

Estas obras, informó el municipio, buscan fortalecer la atención directa a los sectores más vulnerables de la población, ofreciendo mejores condiciones en los espacios donde se imparten diariamente servicios médicos, psicológicos, educativos y de recreación para niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Entre los talleres y servicios que se ofrecerán en las áreas renovadas se encuentran atención psicológica, manualidades, actividades deportivas, bailoterapia, cocina, y servicios de salud.

Durante el evento, el DIF Municipal informó la entrega de un aparato funcional a una vecina de Sierra Ventana, como parte del programa permanente de apoyo a personas con movilidad reducida.