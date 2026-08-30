Inicia capacitación a motociclistas con 'Maneja Seguro'

Los organizadores prevén que este programa permanezca de manera permanente en la ciudad para beneficiar a más regiomontanos

Ante el crecimiento en el número de motocicletas que circulan por Nuevo León, el municipio de Monterrey y Motos Italika, de Grupo Salinas, pusieron en marcha por segundo año consecutivo el programa “Maneja Seguro”, ahora dirigido a personas que buscan aprender a conducir una motocicleta.

De acuerdo con los organizadores, entre 2019 y 2025 el parque de motocicletas en Nuevo León aumentó 96 por ciento, por lo que consideraron necesario reforzar la capacitación y fomentar una conducción responsable.

Para esta edición, alrededor de 450 personas participan en las actividades, que se realizan en el estacionamiento de Parque España, donde fue instalado un circuito para que los asistentes puedan practicar maniobras básicas y conocer el funcionamiento de una motocicleta.

Al arranque del programa acudieron el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza; la presidenta del DIF Monterrey, Gabriela Oyervides, y José Antonio Rosas, gerente de Cultura Vial de Grupo Salinas.

“Por segundo año consecutivo es que acudimos a Monterrey para seguir apoyando a que la ciudadanía sepa el manejo y responsabilidad que es la motociclista” comentó el gerente.

Entre los participantes hay personas de distintas edades y con diferentes motivos para aprender a manejar.

Tal es el caso de José, quien explicó que decidió tomar el curso apenas un día después de comprar una motocicleta para trasladar a su nieta a la escuela.

“Yo este curso lo tomé porque justo ayer me compré una moto para llevar a mi nieta a la escuela, entonces qué mejor que venir aquí y que las personas correctas me enseñen a usar la moto”.

También Cecilia acudió con la intención de adquirir conocimientos antes de comprar una motocicleta.

“Esta iniciativa está muy bien porque ahora que conozco lo básico de la moto, me puedo animar a comprar una y a saber cómo usarla en la calle”.

Los organizadores prevén que este programa permanezca de manera permanente en la ciudad para beneficiar a más regiomontanos.