Inicia búsqueda de mujer arrastrada por la corriente en Monterrey

La desaparición de la mujer ocurrió cuando la mujer que ya se había puesto a salvo decidió regresar a su vehículo en la corriente por su celular

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Los cuerpos de emergencia reanudaron este jueves la búsqueda de una mujer que fue arrastrada por la corriente en La Estanzuela.

Elementos de Protección Civil en coordinación con autoridades municipales reanudaron las labores de búsqueda a las 05:30 horas y realizaran un barrido en el área en donde ocurrió la desaparición de la mujer de 72 años de edad.

En el operativo de búsqueda participan ocho elementos de Protección Civil Nuevo León, ocho elementos de Protección Civil Monterrey, dos elementos de Protección Civil Guadalupe, dos Binomios Caninos de PC NL, un helicóptero de PC NL y dos elementos del CRUM.

La desaparición de la mujer ocurrió la noche de este miércoles alrededor de las 19:20 horas, cuando autoridades municipales habían cerrado el paso en el cruce con Paseo de la Hacienda debido al incremento del caudal. Sin embargo, automovilistas se aventuraron a intentar cruzar, lo que derivó en que varios vehículos quedaran en riesgo de ser arrastrados.

De acuerdo con testigos, los ocupantes de dos automóviles lograron ponerse a salvo. No obstante, una mujer identificada extraoficialmente como Martha Ortiz, de 72 años, regresó a su Honda Accord blanco con la intención de recuperar su teléfono móvil.

Un joven que había intentado ayudarla, identificado como Wualverto Israel , de 32 años, explicó que la mujer insistió en reiteradas ocasiones en volver al cauce únicamente para recuperar el celular.

Tras regresar , la fuerza del agua la sorprendió y la arrastró río abajo sin que nadie pudiera alcanzarla.

Al presenciar la escena, Guillermo Martínez Santana, de 40 años, decidió arriesgar su vida para auxiliarla. Se sujetó con una manguera de plástico e ingresó al cauce, pero la corriente lo superó y terminó atrapado en el canal. Dónde horas después fue localizado sin vida.

Con información de Carlos Enriquez.