Inicia Adrián de la Garza gira de trabajo por Dallas

Con el objetivo de fortalecer la relación entre Monterrey y Dallas, así como intercambiar prácticas en materia de vigilancia, comercio, turismo y preparación rumbo al Mundial 2026, el alcalde Adrián de la Garza inició este martes una gira de trabajo por la ciudad texana.

El primer encuentro del día fue con Clay Lewis Jenkins, juez del Condado de Dallas en la Corte de Comisionados, con quien se abordaron temas relacionados con vigilancia, capacitación, movilidad, infraestructura y comercio internacional.

“Estamos saliendo de una visita muy importante con el Juez del Condado de Dallas, la máxima autoridad de este condado. Pudimos platicar e intercambiar muchas de las acciones que están realizando aquí en Dallas con relación a los próximos juegos del Mundial FIFA. Nos llevamos buenas ideas y el compromiso de poder recibirlos próximamente en Monterrey”, señaló De la Garza.

Más tarde, el alcalde acudió al Consulado General de México en Dallas, donde se llevó a cabo una recepción para la comunidad mexicana y nuevoleonesa residente en esa ciudad, así como para empresarios, representantes del cuerpo consular y de los sectores turístico, deportivo y cultural.

Durante el evento, se presentó la campaña “El Mundial es en MTY”, mediante la cual se dieron a conocer los avances y preparativos que realiza Monterrey para ser una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El primer día de la gira concluyó con una cena privada con el alcalde de Dallas, Eric C. Johnson.

Para este miércoles, De la Garza tiene previsto visitar el Ayuntamiento de Dallas, donde sostendrá un encuentro con el Concejo Municipal y participará en la firma de Reafirmación Bilateral de Ciudades Hermanas.

Asimismo, se reunirá con representantes de la FIFA, considerando que Dallas también será sede de partidos del Mundial 2026, y llevará a cabo actividades en el Departamento de Policía, con la Asociación de Empresarios Mexicanos y la Fundación de los Mavericks de Dallas, con la cual Monterrey concretó este año un proyecto de rehabilitación de un espacio deportivo.

El munícipe regio viajó acompañado por la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, y una comitiva conformada por el Jefe de Gabinete, Fernando Margáin; el Comisario General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Eduardo Sánchez Quiroz; y la Secretaria de Desarrollo Económico, Ximena Tamariz.

También participaron Nelson Balido, presidente del Consejo de Comercio y Seguridad Fronteriza.