Ingreso del frente frío desata intensas lluvias en Nuevo León

Las condiciones climáticas generaron la movilización de cuerpos de auxilio, principalmente en la zona metropolitana de Monterrey y en municipios del área rural

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El ingreso del frente frío número 1 de la temporada provocó lluvias de intensas a moderadas en distintos puntos de Nuevo León, movilizando a los cuerpos de auxilio en la zona metropolitana de Monterrey y en municipios del área rural.

Las primeras precipitaciones asociadas a este sistema frontal se registraron en los municipios metropolitanos de Monterrey, Guadalupe, Juárez, Santiago y Salinas Victoria, así como en la zona norte y oriente del estado.

Entre los municipios que también reportaron lluvias intensas se encuentran Agualeguas, General Treviño, Marín y Los Aldamas.

Las condiciones climáticas generaron la movilización de los cuerpos de auxilio, principalmente en la zona metropolitana de Monterrey y en municipios del área rural de Nuevo León.

¿Qué zonas vigila Protección Civil por las lluvias?

Ante las condiciones climáticas y el riesgo de visibilidad reducida o pavimentos resbaladizos, Protección Civil de Nuevo León desplegó un operativo preventivo de vigilancia en las principales carreteras de la entidad.

Como parte del operativo también se mantiene vigilancia en los puntos críticos con antecedentes de inundación en el área metropolitana.

¿Qué recomienda Protección Civil a los automovilistas?

Las autoridades de auxilio exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular durante las precipitaciones.

Entre las recomendaciones se encuentran moderar la velocidad, encender las luces del vehículo y manejar con precaución, además de mantenerse atentos a los avisos oficiales.

El monitoreo de las condiciones se mantiene de manera continua, particularmente en los arroyos y avenidas de Nuevo León, debido a las condiciones generadas por las lluvias.