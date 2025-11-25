Ingresará Frente Frío 16 a Nuevo León con lluvias

El Frente Frío provocará un aumento en el potencial de lluvias y un notable descenso en las temperaturas a partir del jueves

Protección Civil de Nuevo León informó que el Frente Frío No. 16 ingresará de manera gradual al estado durante el martes y miércoles, lo que provocará un aumento en el potencial de lluvias y un notable descenso en las temperaturas hacia finales de la semana.

De acuerdo con el pronóstico emitido este lunes, se esperan chubascos y lluvias puntuales en distintas zonas de la entidad.

Las temperaturas más frías se registrarían a partir del jueves, acompañadas de ráfagas de viento de 30 a 40 kilómetros por hora.

En las zonas altas de Nuevo León, los valores mínimos oscilarán entre 7 y 9 grados, mientras que en la zona metropolitana se prevén mínimas de 12 a 14 grados centígrados.

Protección Civil señaló que, desde el Centro de Operaciones de Emergencia, se mantiene un monitoreo constante de la información emitida por CONAGUA, el Sistema Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales.