Ingresan a presunto feminicida de Galeana en penal juvenil

Melquisedec "N" está acusado de ser el presunto feminicida de una joven de 16 años a quien citó en una plaza pública y que posteriormente fue hallada sin vida

Un joven señalado de homicidio en el año 2022 en el municipio de Galeana fue ingresado a un Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Identificado como Melquisedec "N", de 22 años, es señalado por el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Adolescentes con apoyo de detectives de la AEI.

Al señalado se le imputó por los hechos ocurridos en el Ejido Santa María, en Galeana, el 3 de julio de 2026, cuando el acusado, entonces con 17 años, invitó a una adolescente de 16 años de identidad protegida a acudir juntos a una plaza pública.

El joven pasó por ella en una camioneta que la víctima abordó; sin embargo, horas después se registró el hallazgo de su cuerpo sin vida en calles del mismo ejido antes mencionado, presentando lesiones provocadas con un cuchillo, las mismas que le produjeron la muerte.

Melquisedec "N" fue detenido en vía pública de Saltillo, Coahuila, por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, en colaboración y apoyo con personal de la Fiscalía General de Justicia de aquella entidad.

En concordancia con la temporalidad de los hechos imputados y la edad que entonces presentaba el ahora investigado, permanece sujeto a los términos de la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.