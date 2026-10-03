Ingresan 44 cadetes a la Academia de Policía de Monterrey

32 hombres y 12 mujeres fueron seleccionados para iniciar su preparación como policías de proximidad y guardias auxiliares.

La Academia de Policía de Monterrey recibió a 44 nuevos cadetes que comenzarán su preparación para incorporarse a las filas de la corporación.

Se trata de 32 hombres y 12 mujeres que fueron seleccionados luego de pasar los filtros de ingreso y que ahora recibirán capacitación como policías de proximidad y guardias auxiliares.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, durante el periodo de capacitación los futuros policías recibirán un sueldo mensual de 15 mil pesos, mientras que los aspirantes a Guardia Auxiliar tendrán una percepción de 12 mil pesos, además de servicio médico.

La convocatoria para nuevos elementos continúa abierta

Los interesados pueden acudir al Centro de Reclutamiento, ubicado en Miguel Barragán sin número, en la colonia Industrial, o comunicarse al 81 5102 6750, extensiones 51, 52 y 53.

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