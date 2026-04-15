Ingresa conductor con su auto a sucursal bancaria en Monterrey

El percance se registró la mañana de este martes en un banco ubicado sobre la avenida Fidel Velázquez, a la altura de la colonia Bernardo Reyes

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Un hombre ingresó con todo y su vehículo a una sucursal bancaria luego de confundir los pedales, en hechos registrados durante la tarde de este martes, en el municipio de Monterrey.

El incidente generó la movilización de cuerpos de auxilio, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

El percance ocurrió en un banco ubicado sobre la avenida Fidel Velázquez, en sentido de norte a sur, a la altura de la colonia Bernardo Reyes.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, quien no ha sido identificado, se disponía a estacionarse en el exterior de la sucursal para iniciar su jornada laboral cuando, de manera repentina, confundió los pedales de su automóvil.

El vehículo, un Chevrolet Malibú en color negro, aceleró inesperadamente y terminó impactándose contra el cristal frontal del banco, logrando ingresar parcialmente hasta una zona de escritorios destinada a la atención de clientes.

El estruendo alertó a empleados y personas que se encontraban en el interior del inmueble, quienes evacuaron el área como medida preventiva.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito de Monterrey, así como personal de Protección Civil municipal, quienes realizaron una revisión de seguridad tanto del inmueble como del conductor involucrado.

Tras ser valorado por los cuerpos de auxilio, se confirmó que el hombre no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

En el lugar tampoco se reportaron clientes o trabajadores lesionados.

Únicamente se registraron daños materiales en la fachada del banco y en el interior del establecimiento, los cuales presuntamente serán cubiertos por la empresa correspondiente.

Finalmente, personal de grúas acudió para retirar el vehículo y liberar la zona, mientras las autoridades realizaron el peritaje para deslindar responsabilidades.