Ingresa a penal Arnulfo 'N' tras orden por feminicidio

Detenido por droga, Arnulfo 'N', hijo del cantante Arnulfo JR., enfrenta orden de aprehensión por feminicidio de Pamela Yahaira

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Tras su arresto el fin de semana por posesión de droga, a Arnulfo “N” le fue ejecutada una orden de aprehensión por el feminicidio de Pamela Yahaira y se encuentra ahora internado en un centro de reinserción social.

Nuevos datos revelados de las investigaciones apuntan a que el hijo del cantante Arnulfo JR. presuntamente sustrajo a la joven de 25 años en complicidad con otros dos hombres.

Habrían invitado a la víctima a una quinta en el municipio de Juárez y fueron por ella en una camioneta hasta su domicilio en Guadalupe.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detalló que existen datos de prueba suficientes para suponer que los tres sospechosos la violentaron al llegar a la colonia Lomas del Sol, en territorio juarense.

Pamela Yahaira habría sido rociada con gasolina para posteriormente ser quemada, resultando con lesiones en el 80% de su cuerpo.

Los presuntos feminicidas tomaron a la mujer y la trasladaron a un terreno en vía pública dentro del mismo sector.

Al momento de ser abandonada, continuaba con signos vitales, por lo que, tras ser hallada por vecinos de la zona, fue internada de emergencia en el Hospital General de Juárez.

Antes de morir a causa de la gravedad de las heridas, la víctima alcanzó a relatar a las autoridades el crimen, identificando a sus agresores.

El feminicidio ocurrió el pasado 10 de julio, y desencadenó múltiples cateos en propiedades vinculadas al músico, padre del sospechoso.

Entre los inmuebles inspeccionados por la Agencia Estatal de Investigaciones se encuentra una vivienda, así como la quinta donde presumiblemente ocurrió la agresión.

Arnulfo “N” fue detenido durante la mañana del domingo por la posesión de 40 dosis de diferentes tipos de droga en calles de la colonia Jardines de la Silla, en Guadalupe.

Es la segunda persona arrestada por el caso, pues a finales de julio se aprehendió a otro presunto participante identificado como Óscar, de 32 años.