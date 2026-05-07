Ingiere menor de 3 años una pila de reloj en García

De acuerdo con información del hospital, el pequeño se encuentra fuera de peligro y bajo observación médica. Está por expulsar la pila

Un menor de tres años de edad, identificado como Santiago Aldair, fue internado de emergencia en la Clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de ingerir una pila de reloj.

De acuerdo con información del hospital, el pequeño se encuentra fuera de peligro y bajo observación médica. Se le administra laxante, ya que la batería se encuentra en la parte final del intestino y está próxima a ser evacuada.

El menor fue trasladado al nosocomio ubicado sobre la avenida Félix Lugo, en el municipio de García, luego de que sus padres se percataran de la situación sin poder evitar el incidente.

Autoridades fueron notificadas, mientras el estado de salud del menor es reportado como estable.