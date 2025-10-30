Informan que obra civil global del Metro tiene avances del 50%

Ls 34 kilómetros de las dos líneas se dividieron en cuatro tramos, los cuales físicamente llevan diferente porcentaje de avances en las obras

En la segunda glosa del cuarto informe de gobierno, el director de Metrorrey y encargado de despacho del Instituto de Movilidad, Abraham Vargas, informó que se lleva un 50% de avance en la obra civil de las líneas 4 y 6 del Metro.

La pregunta fue formulada por el diputado del PRI, Héctor Morales, quien especificó que cuándo estaría terminada por completo la obra, a lo cual Vargas especificó que sería en agosto del 2027, sin embargo, si habrá un tramo listo para el Mundial 2026, la cual lleva un avance del 68%.

“Seguramente la confusión viene porque en algunos foros hemos reportado el avance que tenemos de la meta para el Mundial y el avance de la ruta completa del trayecto de las líneas 4 y 6, que de acuerdo con el programa que venimos trabajando con el contratista, la meta es concluir (toda la obra) en agosto del 2027.

“En lo que es la meta del Mundial llevamos un 68% en la obra civil y 65% en la obra electromecánica, y poco más del 50% (de avance total) esperando terminar en agosto 2027”, dijo Abraham Vargas.

Agregó que los 34 kilómetros de las dos líneas se dividieron en cuatro tramos, los cuales físicamente llevan diferente porcentaje de avances en las obras y el que más avance lleva es el que va desde la zona del obispado hasta una zona de talleres en Miguel Alemán con un 71% de avance.