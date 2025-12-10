Informa gobierno interrupción de servicios digitales

Según informó el Estado, fueron los mismos técnicos que proveen el servicio, quienes provocaron un corte en la fibra óptica

El gobierno del estado de Nuevo León, avisó que durante este martes experimentó problemas en los servicios digitales que provee, debido a fallas externas.

Debido a esto, sitios públicos tuvieron problemas a la hora de navegar, además, quienes esperaban correos institucionales, también se vieron afectados.

Según informó el Estado, fueron los mismos técnicos que proveen el servicio, quienes provocaron un corte en la fibra óptica, afectando el servicio; el cual ya está siendo atendido.

La Secretaría de Administración, encargada de la Subsecretaría de Tecnologías, permanece en comunicación directa con el proveedor y da seguimiento continuo, para restablecer los servicios lo antes posible.