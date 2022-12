Informa Félix Arratia su regreso como titular del SAT

El funcionario confirmó que desde el pasado lunes nuevamente está al frente de la Subsecretaría de Administración Tributaria estatal

Por: Brian Jiménez

Diciembre 02, 2022, 11:12

Luego de que por parte de las tres fiscalías, se le formularan varias carpetas por el supuesto delito de amenazas y que pidiera su separación del cargo como titular del SAT en Nuevo León, Félix Arratia volvió al cargo este lunes por petición propia al gobernador del Estado.



'Ante todo esto, desde el lunes pasado, he pedido al gobernador del Estado mi reincorporación como Subsecretario de Administración Tributaria y seguiré bajo la misa dinámica que lo hemos hecho en todo este año', reveló.



'El gobernador ese mismo día me confirmó la titularidad o la reincorporación como subsecretario', expuso.



Asimismo, afirmó que seguirá con sus actividades de funcionario público dentro del SAT ahora que se ha reincorporado al cargo y que ya no existe una solicitud de prisión preventiva como medida cautelar.



'Luchando contra el huachicol fiscal, luchar contra los factureros, luchar contra la defraudación fiscal y luchar también contra la corrupción de los propios gobiernos', aseguró.



Arratia señaló que aunque ya está de vuelta en el cargo debe continuar con el proceso legal que se emprendió en su contra.



'Digamos que es un procedimiento obligatorio judicial en el que tengo que acudir y lo voy a seguir haciendo', afirmó.



Sostuvo que ante las acusaciones por el delito de amenazas, ya se está defendido por la vía legal, aunque dijo que no es una denuncia concreta, si no más bien viene como una consecuencia natural de la investigación.



'De hecho el Fiscal solicitó la prisión preventiva como medida cautelar por el delito de amenaza y logramos comprobar que no era necesaria esa medida cautelar', dijo.



'Yo he decidido llegar bajo los términos legales, hasta las últimas consecuencias y voy a seguir en ese proceso', enfatizó.