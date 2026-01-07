Informa CFE cortes de luz este jueves en Santa Catarina

El corte será el jueves 8 de enero de 2026 desde las 10:00 horas hasta las 18:00, por lo que se llama a la población a tomar precauciones

La Comisión Federal de Electricidad avisó sobre la suspensión temporal del servicio para algunas colonias del municipio de Santa Catarina para la próxima semana.

Esto se debe a ajustes y mantenimiento de la infraestructura del cableado de la subestación Leona, mediante la cual se busca mejorar la calidad del servicio en esta zona.

El corte será el jueves 8 de enero de 2026 desde las 10:00 horas hasta las 18:00, por lo que se llama a la población a tomar precauciones, como mantener sus aparatos de baterías con carga suficiente, tener listas velas y evitar usar aparatos electrónicos previo al corte, esto para que no se dañen.

Las colonias afectadas serán La Fama 1, La Fama 2, La Fama 3, La Ermita, Lomas del Mirador, El Obispo, Rincón de las Mitras, Fomerrey 2, Protexa, Santa Catalina y Lomas de la Fama

La CFE pidió comprensión a la personas, pues este tipo de cortes tienen como objetivo brindar un mejor servicio para todos los usuarios.