Infonavit impulsa construcción de más de 10 mil viviendas en NL

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció un avance en materia de vivienda social en Nuevo León, con 11 proyectos en desarrollo que suman 10 mil 300 viviendas, dirigidas principalmente a trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos, informó el director general del organismo, Octavio Romero Oropeza.

¿Qué rezago habitacional busca atender el programa?

De acuerdo con el funcionario, antes de la actual administración federal se construían alrededor de 17 mil viviendas al año a nivel nacional; sin embargo, únicamente 600 estaban destinadas a trabajadores de menores ingresos, situación que generó un rezago en el acceso a vivienda digna para este sector de la población.

En Nuevo León, detalló, existen aproximadamente 900 mil trabajadores, de los cuales 560 mil ganan entre uno y dos salarios mínimos, grupo que durante años quedó fuera de los programas habitacionales tradicionales.

Incrementan meta nacional de vivienda con apoyo de subsidios

Para revertir esta situación, explicó que, con respaldo de los subsidios de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la meta nacional se incrementó de 30 mil a 67 mil viviendas, lo que representa una inversión superior a 40 mil millones de pesos.

Proyectos en construcción y próximos desarrollos en la entidad

Romero Oropeza informó que dos de los proyectos en la entidad, que concentran 6 mil 200 viviendas, ya iniciaron obra. En tanto, otros nueve desarrollos comenzarán su construcción durante este mismo año, lo que permitirá edificar 3 mil 300 viviendas tradicionales.

Entrega de viviendas inicia en Juárez, Nuevo León

Uno de los proyectos más relevantes se ubica en el municipio de Juárez, dentro del desarrollo Villas de San Juan, donde se construyen 1,566 viviendas. En este fraccionamiento, 378 familias ya seleccionaron su vivienda y este día se realizará la entrega de llaves a las primeras 57 familias.

Requisitos para acceder a los créditos de vivienda

El director del Infonavit destacó que los desarrollos cuentan con casas muestra y módulos de atención, donde los derechohabientes pueden conocer las características de las viviendas y recibir información sobre el monto del crédito y los esquemas de pago.

Subrayó que los beneficiarios pueden acceder a un crédito por el valor total de la vivienda, siempre y cuando sean derechohabientes del Infonavit, perciban menos de dos salarios mínimos y cuenten con al menos seis meses de cotización.

Impacto del programa de vivienda a nivel nacional

A nivel nacional, el funcionario precisó que el programa permitió la colocación de 7 mil 703 viviendas en 40 conjuntos habitacionales ubicados en 14 estados, además de atender el problema de los créditos impagables, los cuales afectan a más de 4 millones 856 mil trabajadores.

Romero Oropeza afirmó que estas acciones forman parte de la estrategia federal para garantizar el derecho a una vivienda digna, priorizando a los sectores históricamente marginados del sistema de financiamiento habitacional.