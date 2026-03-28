Info7 Contigo va al Mesón Estrella para conocer los precios

Lety Benavides recorrió este enorme centro de abastecimiento ubicado en el centro de Monterrey, donde las amas surten parte de la canasta básica

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Info7 Contigo estuvo en el Mesón Estrella, en el centro de Monterrey, para reportar precios de frutas y verduras.

La conductora Lety Benavides recorrió este enorme centro de abastecimiento donde las amas de casa surten parte de la canasta básica y que se ubica en la calle Ruperto Martínez entre Juan Méndez y Colegio Civil, en el primer cuadro de Monterrey.

Encontró precios baratos y otros caros... y sorpresa: el tomate anda tan caro, que cuesta más que el aguacate.

Mientras que el precio del kilo del tomate se disparó hasta 50 pesos, el aguacate se puede conseguir en 20 pesos el kilo.

Como estamos en Cuaresma, conocer esta información es importante: los nopales andan en 25 pesos la bolsa.

Hay variedad de chiles y de hierbas de olor para que nuestros platillos sepan más sabrosos.

Lety se topó con la vendimia de las plantas, una vista agradable para todos.