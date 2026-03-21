Info7 Contigo llega al Fraccionamiento Infonavit Monterreal

Habitantes del sector ubicado, en el municipio de Escobedo, denunciaron una fuga de drenaje sanitario, que tiene alrededor de cuatro años sin ser reparada

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Info7 Contigo llegó hasta el Fraccionamiento Infonavit Monterreal, en Escobedo.

El conductor Joel Garza transmitió en vivo las quejas de los vecinos de la calle Andador de La Esperanza, que denunciaron una fuga de drenaje sanitario, que ya tiene como cuatro años, pero hizo crisis hace cerca de tres meses.

Esto tiene colapsada esa arteria y ha ocasionado que sus familias vivan en medio de la insalubridad, que padezcan ronchas y que tengan que aguantar los olores pestilentes.

Los colonos denunciaron que las cuadrillas de Agua y Drenaje de Monterrey acuden a la zona, pero no arreglan nada.

Los vecinos exigieron solución inmediata.

Y en el estudio, la conductora Lety Benavides le pidió a Agua y Drenaje de Monterrey atender cuanto antes este problema porque se trata de lo más sagrado de las familias: su salud.

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