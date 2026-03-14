Info7 Contigo está de nuevo en las calles de la metrópoli regia

Habitantes del sector manifestaron ante las cámaras de Info7 las necesidades que enfrentan ante la nula atención de las autoridades

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La periodista Lety Benavides transmitió desde el Fraccionamiento La Victoria, en el municipio de Guadalupe.

Ahí, llovieron quejas por drenajes colapsados, por las obras del Metro en la avenida Miguel Alemán, y por la contaminación, ocasionada por la construcción de esa obra estatal, como la emanada de una empresa privada.

"Por lo mismo del Metro, el polvo, la tierra, mucha gente con alergias, con problemas de asma. Otro tema de la contaminación es de Vesuvius, así se llama una empresa que está de aquel lado de Ruiz Cortines, entre Miguel Alemán y Lázaro Cárdenas, avienta un aroma raro, como a quemado", denunció uno de los vecinos.

Y exigieron a Metrorrey no dejar encerrada a la colonia.

"Nos decían que iba a estar así, nos jugaron el dedo en la boca", acusó una residente del sector.

El drenaje sanitario ya colapsó muchas zonas, entre ellas la calle Julia Garza, donde la inmundicia ya cumplió cuatro años.

"Vienen y nada más sacan foto y no hacen nada, ya hemos ido allá y tampoco nos hacen caso... nos dicen que no hay presupuesto", aseguró una madre de familia.

Un vecino puso una especie de bomba hidráulica para evacuar la suciedad.

"Aquí está el vecino, tiene que salir desde la mañana y regresa hasta la noche, porque no aguanta los olores", relató un colono.

"(La bomba) la pongo para poder comer, que se vaya el drenaje", expresó el vecino.

Los habitantes exigieron soluciones.

"Tenemos robos al por mayor, luminarias apagadas, baches, todo, todo, ahorita la colonia está horrible, queremos que nos visite al alcalde, que no tenga miedo, que venga", demandó una de las vecinas.

En el Fraccionamiento La Victoria, los problemas se acumulan.