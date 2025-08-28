Un hombre fue víctima de un robo millonario al salir de una sucursal bancaria en la colonia Mitras Centro en Monterrey.

Los hechos se registraron a plena luz del día, aproximadamente a las 15:30 horas de ayer viernes en la intersección de Simón Bolivar y avenida Paseo de los Leones.

La víctima, salió de una sucursal bancaria con la cantidad de 1 millón y 22 pesos para pagar la nómina en la empresa en la que labora, caminó 200 metros hasta el estacionamiento de un supermercado en donde dejó estacionado su carro, de pronto fue sorprendido por un hombre que lo amagó con un arma de fuego y le exigió que le entregara la mochila en donde había guardado el dinero.

Temeroso de su integridad física, el empleado hizo entrega de la mochila al delincuente quien se dio a la fuga a bordo de un vehículo Nissan en color gris con su cómplice que ya lo esperaba a unos metros.

El empleado dio aviso a los elementos de la Policía de Monterrey que se encontraban cerca del lugar de los hechos.