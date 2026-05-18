Una fuerte movilización policiaca se registró luego de una persecución sobre la Carretera Monterrey - Saltillo cruce con Callejón del Mármol, colonia Montes de los Olivos en Santa Catarina.

El hombre detenido identificado como Juan Kristian "N" de 49 años, manejaba un auto Nissan tipo versa color gris, al que se le habría señalado detener su marcha en la Av. Díaz Ordaz, haciendo caso omiso a señales para detenerse, iniciando la persecución.

Al llegar al cruce en el municipio de Santa Catarina los agentes realizaron una maniobra táctica de conducción para obligarlo a detenerse, haciendo que el hombre se impactara contra el muro de contención.

Una vez descendió de la unidad se le realizó una inspección, localizando en una de las botas que calzaba un reloj de pulso, así como en el vehículo una mochila con Marihuana y una báscula, por lo que procedieron a su detención, al aseguramiento del vehículo, vegetal y objetos.

El detenido quedó a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador especializado en Narcomenudeo, en término correspondiente para determinar su situación jurídica.