El Gobierno de Monterrey informó que este 18 de febrero implementará un operativo especial de seguridad y vialidad con motivo del Miércoles de Ceniza, fecha que marca el inicio de la Cuaresma en la tradición católica.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey desplegará oficiales de Policía y Tránsito de 8:00 de la mañana hasta las 9 de la noche en puntos estratégicos, principalmente en la Catedral de Monterrey y en templos como Nuestra Señora del Roble, San Judas Tadeo, Cristo Rey, La Purísima, San José, Sagrado Corazón, San Luis Gonzaga, Corpus Christi y San Pablo Apóstol, entre otros ubicados en la zona centro y diversas colonias.

Todo esto como parte del programa Escudo, por lo que se agilizará la circulación vehicular y se brindará protección a peatones y asistentes.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, como cuidar a menores y adultos mayores, estacionarse en lugares permitidos, no dejar objetos de valor a la vista y reportar cualquier emergencia al 911 o al 072.