Infestan pulgas colonia Valle de Vaquerías en Juárez

Vecinos denunciaron que perros callejeros que deambulan por el sector provocaron una proliferación de pulgas que incluso ya han mordido a personas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La aparición de una jauría de perros callejeros provocó una proliferación de pulgas que ya mordieron a menores de edad en la colonia Valle de Vaquerías, en Juárez.

Es sobre la calle Alí Chumacero donde se avecindaron los animales desde hace poco más de tres semanas.

“Comenzaron a llegar bastantes, y pues también algunos vecinos les dan de comer, pero andan en la calle todos sucios con pulgas.

“Los bichos entran hasta las casas, yo tengo un bebito que ya ha sido picado”, denunció un habitante del sector.

Pese a los múltiples reportes, tanto al municipio como a la Secretaría de Salud estatal, ninguna autoridad se ha desplegado para atender la insalubridad.

“Nos dicen en la presidencia que ya está el reporte y que se le va a dar seguimiento, pero la verdad es que ni se han parado”, lamentó una vecina.

Y es que aunado al riesgo sanitario por los insectos, los afectados temen que los perros puedan herir a alguien.

“También no es vida para ellos, vea nada más en las condiciones que están, comiendo basura y todos llenos de mugre, sí urge que vengan a rescatar a los perritos”, dijo la afectada.