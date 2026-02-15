Infante extraviada es localizada por policia de Monterrey

Los uniformados avisaron inmediato a la central de radio y activaron un dispositivo de búsqueda en el área para localizar a la menor lo antes posible

Durante el operativo especial implementado con motivo de las compras por el Día del Amor y la Amistad, elementos de la Policía de Monterrey lograron ubicar a una menor de siete años que se había extraviado en el primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte, la niña se habia alejado de su mamá mientras realizaban compras en el sector de Colegio Civil, entre las calles 5 y 15 de Mayo.

Al percatarse de que ya no estaba a su lado, la madre comenzó a buscarla entre comerciantes y clientes que se encontraban en la zona.

Ante la situación, solicitó el apoyo de los oficiales que participaban en el despliegue de seguridad.

Activan operativo de búsqueda

Los uniformados avisaron inmediato a la central de radio y activaron un dispositivo de búsqueda en el área para localizar a la menor lo antes posible.

Fue alrededor de las 13:00 horas cuando los policías la ubicaron en la calle Modesto Arreola, entre Colegio Civil y Juan Méndez.

Entrega segura y regreso a casa

Tras confirmar que se encontraba en buen estado de salud, los elementos notificaron a la madre y realizaron la entrega correspondiente. Posteriormente, ambas regresaron a su domicilio en el municipio de Salinas Victoria.

De acuerdo con la corporación, estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad Escudo, orientada a brindar apoyo y protección a la ciudadanía durante temporadas de alta afluencia en la ciudad.