INE realizaría conteo rápido de elección electoral en Nuevo León

También se eliminó el carácter permanente de la Comisión de Normatividad y se modificaron atribuciones de las comisiones de Fiscalización y Administración

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició el procedimiento para asumir parcialmente la realización de los conteos rápidos de la elección de Gubernatura de Nuevo León, correspondiente al Proceso Electoral 2026-2027.

El tema fue informado este lunes durante la Sesión Ordinaria del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), donde se explicó que el INE solicitó al organismo local emitir sus consideraciones sobre el procedimiento.

El Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva, Carlos Rogelio Arriaga González, detalló que la solicitud fue recibida el pasado 16 de septiembre.

IEEPCNL considera viable la asunción parcial

Dos días después, el 18 de septiembre, la consejera presidenta del IEEPCNL, Beatriz Adriana Camacho Carrasco, informó a la Secretaría Ejecutiva del INE que el organismo local considera viable y justificado que el Instituto Nacional Electoral realice los conteos rápidos mediante el procedimiento de asunción parcial.

La propuesta, se explicó, también responde a un criterio de austeridad, ya que permitiría contar con un solo operativo desplegado en las casillas y reducir el impacto presupuestal que implicaría realizar por separado los conteos rápidos de los procesos electorales local y federal.

“Los conteos rápidos son un procedimiento estadístico diseñado para estimar con oportunidad las tendencias de los resultados finales de una elección, a partir de una muestra probabilística de resultados de actas de escrutinio y cómputo de las casillas electorales, cuyas conclusiones se presentan la noche de la Jornada Electoral”, informaron el instituto a través de un comunicado.

Los conteos rápidos, precisaron, son un procedimiento estadístico que permite estimar oportunamente las tendencias de los resultados de una elección a partir de una muestra probabilística de actas de escrutinio y cómputo. Sus resultados se dan a conocer durante la noche de la Jornada Electoral.

De acuerdo con la normativa electoral, los organismos públicos locales tienen atribuciones para realizar conteos rápidos en las elecciones de gubernatura; sin embargo, el INE puede asumir directamente determinadas actividades de la función electoral que corresponden a estos organismos.

Aprueban reformas e integración de comisiones

Durante la misma sesión, el Consejo General del IEEPCNL aprobó reformas al Reglamento de las Comisiones del Instituto, entre ellas el cambio de denominación de la Comisión de Organización y Prerrogativas a Partidos Políticos, que ahora se llamará Comisión de Organización, Prerrogativas y Partidos Políticos.

También se eliminó el carácter permanente de la Comisión de Normatividad y se modificaron atribuciones de las comisiones de Fiscalización y Administración.

Además, el Consejo General aprobó la nueva integración de las Comisiones Permanentes del organismo y designó a Alejandra Esquivel Quintero como Consejera Instructora del IEEPCNL, cargo que asumirá a partir del 2 de octubre.