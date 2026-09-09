INE llama a renovar más de 40 mil credenciales en Nuevo León

Más de 40 mil habitantes de Nuevo León deben renovar su credencial del INE antes del 25 de enero de 2027 para poder votar

Más de 40 mil habitantes de Nuevo León todavía no renuevan su credencial para votar con vigencia 2025, por lo que el Instituto Nacional Electoral llamó a realizar el trámite antes del cierre establecido para el proceso electoral 2026-2027.

Las credenciales vencidas dejaron de funcionar como identificación oficial desde el 1 de enero de 2026 y tampoco podrán utilizarse para participar en la jornada electoral programada para el 6 de junio de 2027.

Daniel Eugenio Reyes Rivera, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Nuevo León, informó que 147 mil 173 credenciales con vigencia 2025 fueron dadas de baja al comenzar el año.

Más de 106 mil personas ya renovaron su credencial

Con corte al 31 de julio de 2026, un total de 106 mil 272 ciudadanas y ciudadanos había renovado satisfactoriamente el documento. Sin embargo, 40 mil 901 personas continuaban sin actualizarlo, cifra equivalente al 27.8 por ciento del padrón dado de baja.

“Al 31 de julio del 2026 todavía existen 40 mil 901 personas neoleonesas que no han cambiado su credencial para votar, por lo cual no les sirve como identificación, y tampoco les servirá para votar en el Proceso Electoral 2026-2027”, explicó Reyes Rivera.

El organismo electoral recordó que contar con una credencial vigente es indispensable para emitir el voto y realizar diversos trámites que requieren una identificación oficial.

Renovación deberá realizarse antes del 25 de enero

La fecha límite para solicitar la renovación será el 25 de enero de 2027. Quienes no completen el procedimiento dentro de ese periodo tendrán que esperar hasta después de las elecciones para obtener una nueva credencial.

“Se tendrá que esperar hasta el 7 de junio del 2027, es decir, un día después de la Jornada Electoral”, indicó el funcionario.

El INE cuenta con 28 módulos de atención ciudadana distribuidos en Nuevo León, a los que las personas interesadas pueden acudir para actualizar su documento.

Amplían horarios en módulos de Escobedo y Monterrey

Desde el 1 de septiembre, los módulos ubicados en Plaza Comercial San Antonio, en General Escobedo, y en el Centro Comercial Plaza Real, en Monterrey, operan con un horario ampliado.

Ambas instalaciones brindan atención de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 8:00 a 15:00 horas.

El módulo de Escobedo se encuentra en Carretera a Laredo número 400, en el fraccionamiento Puerta del Norte. El de Monterrey está localizado en avenida José Eleuterio González número 315, en la colonia Jardines del Obispado.

Para consultar requisitos, horarios y ubicaciones, la ciudadanía puede ingresar a ine.mx/credencial, comunicarse gratuitamente a INETEL al 800 433 2000, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, o solicitar orientación mediante las redes sociales de la Junta Local del INE en Nuevo León.