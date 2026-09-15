INE llama a 40 mil neoleoneses a renovar su credencial

Al corte del 31 de julio de 2026, la delegación estatal detectó un total de 40 mil 901 credenciales con la leyenda 2025 que continúan sin ser reemplazadas

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El Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó un llamado urgente en Nuevo León debido a que más de 40 mil personas aún no han renovado su credencial con vigencia 2025, un documento que ya perdió validez oficial y que dejará a sus portadores sin la posibilidad de votar en las elecciones de 2027.

Al corte del 31 de julio de 2026, la delegación estatal detectó un total de 40 mil 901 credenciales con la leyenda 2025 que continúan sin ser reemplazadas, luego de que el pasado 1 de enero fueran dadas de baja más de 147 mil micas del padrón electoral.

Ante este panorama, el organismo exhorta a la ciudadanía a acudir con tiempo a los 28 módulos disponibles en la entidad, recordando que el plazo límite para realizar el trámite vence el próximo 25 de enero de 2027.

Las autoridades recordaron que este trámite permite estrenar el nuevo modelo de la credencial para votar, el cual destaca por un diseño completamente renovado y estrictos tramos de seguridad.

Esta nueva versión incorpora tecnología QR de alta densidad para verificar la autenticidad mediante la aplicación móvil Valida INE-QR, además de incluir elementos enfocados en la inclusión social como la identidad de género y la autoidentificación indígena o afromexicana.

Asimismo, se hizo especial hincapié en que los jóvenes que cumplen la mayoría de edad y van a cumplir años de aquí al 25 de enero del 2026, que es la fecha límite para tramitar, ya pueden acudir a realizar su trámite de manera anticipada.

De igual forma, para aquellas personas con alguna discapacidad o que se encuentran en cama y no pueden salir de casa, se cuenta con un esquema de atención especial donde un familiar o representante puede acudir a iniciar el proceso, requiriendo únicamente presentar los documentos habituales junto con un certificado médico que avale la condición de inmovilidad para que personal del INE acuda directamente al domicilio.

Respecto a la documentación obligatoria para efectuar cualquier trámite, Moisés Adame Moncada, vocal del Registro Federal de Electores, detalló los requisitos necesarios al señalar textual:

“Requieren actualizamiento original, contrato de domicilio reciente, no mayor a tres meses, una buena identificación por fotografía, puede ser de la escuela, puede ser del trabajo”.

Adicionalmente, el funcionario recordó la importancia de acudir con tiempo para evitar aglomeraciones, insistiendo

“Que vengan ya, que acudan, porque recuerden que hay largas filas, después hay cierres y tenemos las personas formadas,”.

El panorama en los módulos confirma que la ciudadanía ha comenzado a responder al llamado de la autoridad electoral para evitar contratiempos de última hora, tal como lo comentó un ciudadano tras concluir su trámite: “No se tardaron nada, aproximadamente 15 días, y ya estoy viniendo hoy a recoger”.

Finalmente, las autoridades electorales advirtieron que el rezago continúa incrementándose conforme avanzan los meses, al señalar que las credenciales con vigencia 2026 también están próximas a expirar, registrando un total de 251 mil 413 plásticos por vencer en Nuevo León con corte al 4 de septiembre.