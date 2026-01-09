INE de NL da de baja 147,000 credenciales durante el 2025

La delegada del INE anticipó un incremento relevante en la demanda de servicios de credencialización en los próximos días

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Nuevo León dio a conocer que dio de baja de 147,172 credenciales para votar cuya vigencia concluyó en 2025.

Estas dejaron de ser válidas a partir del 1 de enero de 2026, tanto para efectos electorales como de identificación oficial.

La medida precisó la autoridad electoral, responde al cumplimiento estricto de la normatividad vigente, que establece una vigencia máxima de 10 años para este documento.

De acuerdo con información de la propia delegación, al corte del 5 de diciembre de 2025 se tenía registro de 163,375 ciudadanos con credenciales próximas a expirar, por lo que una parte de ese universo sí alcanzó a realizar el trámite de actualización antes del cierre del año.

Ante este escenario, la delegada del INE en la entidad, Olga Alicia Castro Ramírez, anticipó un incremento relevante en la demanda de servicios de credencialización en los próximos días, particularmente en los 28 módulos distribuidos en el estado.

No obstante, aseguró que el organismo cuenta con la capacidad operativa necesaria para responder a esta presión adicional.

“Estamos preparados para atender un eventual aumento en la demanda; el INE en Nuevo León tiene la infraestructura y el personal suficiente para reincorporar al padrón a quienes no renovaron su credencial con vigencia 2025”, señaló.



Castro Ramírez subrayó que, al tratarse del medio de identificación oficial con mayor aceptación en el país, la falta de una credencial vigente puede generar complicaciones en trámites bancarios, administrativos y gubernamentales.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía en esta condición a no postergar la renovación y a programar su cita con anticipación, ya sea a través del portal oficial del INE o mediante el servicio telefónico INETEL, con el fin de agilizar el proceso y evitar saturaciones en los módulos.