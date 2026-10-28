Indigna senderista que maltrata a coatíes en Nuevo León

Fotografías lo muestran sujetando de la cola a coatíes durante excursiones; ambientalistas piden investigar los hechos y sancionar el presunto maltrato

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Un supuesto senderista ha causado indignación en redes sociales y entre colectivos ambientalistas de Nuevo León, luego de difundirse una serie de fotografías en las que aparece sujetando de la cola a coatíes silvestres durante sus recorridos por zonas naturales de la entidad.

De acuerdo con denuncias ciudadanas, el individuo acumula decenas de imágenes en las que exhibe estas prácticas de hostigamiento contra la fauna local, tomadas durante excursiones en grupo.

Organizaciones dedicadas al senderismo responsable reprobaron los actos y señalaron que este tipo de conductas reflejan una total falta de respeto hacia la naturaleza y los ecosistemas de la región.

Especialistas advierten que levantar o sostener a los coatíes de la cola no es una simple travesura, sino una agresión que les causa severas lesiones físicas.

Según indicaron, esta mala práctica puede provocarles daños irreversibles en la columna vertebral, además de someter a los ejemplares a altos niveles de estrés innecesario.

Ante la viralización de los casos, defensores del medio ambiente y usuarios de redes sociales hicieron un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León para que intervenga, investigue los hechos y sancione conforme a la ley el maltrato de la vida silvestre.