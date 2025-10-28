Indemnizarán a afectados por incendio en Santa Catarina

30 familias, que no presentan daños en sus viviendas, ya han regresado a sus hogares, al descartarse por parte de Protección Civil algún riesgo.

El alcalde Jesús Nava Rivera aseguró que las familias afectadas por el incendio en la colonia Zimx y Jardines de Santa Catarina serán indemnizadas en su totalidad por los propietarios del taller, los hermanos Álvaro y Sergio Téllez Rodríguez.

Expresó que el área Jurídica del Municipio y él personalmente han asesorado a los habitantes afectados en sus bienes muebles e inmuebles con denuncias directas y en la gestión ante el Vice Fiscal Luis Enrique Orozco.

Nava Rivera manifestó que la administración municipal brindó todo el apoyo asistencial, como hospedaje y alimentación a las familias que no han podido regresar a sus hogares por los daños en sus viviendas, atención médica a quienes sufrieron una crisis y una persona con quemaduras.

Agregó que se continuará dando toda la ayuda que sea necesaria a los vecinos afectados.

"Las casas afectadas serán objeto de reparaciones en fachadas, las que tengan mayores daños serán indemnizadas, los autos quemados serán pagados, los daños materiales de otro tipo de bienes también serán repuestos en su valor".

Cabe señalar que 30 familias, que no presentan daños en sus viviendas, ya han regresado a sus hogares, al descartarse por parte de Protección Civil algún riesgo.