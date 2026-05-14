Indagan si huachitúnel operaba con red del 'Señor de los Buques'

La FGR investigan si el túnel usado para ordeñar ductos en Santa Catarina estaba ligado al huachicol fiscal y al decomiso del buque Challenge Procyon

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación para determinar si el llamado “huachitúnel” descubierto en Santa Catarina, Nuevo León, está relacionado con la red de huachicol fiscal atribuida a Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown Cantú, alias “El Señor de los Buques”.

Fuentes allegadas al caso señalaron a Info 7 que las autoridades federales analizan una posible conexión entre ambos esquemas de robo y comercialización ilegal de combustible.

Buscan conexión con red de huachicol fiscal

Las investigaciones apuntan a que empresas vinculadas presuntamente a Roberto Brown Cantú, identificadas como Mefra Fletes y Autolíneas Roca, habrían participado en la distribución tanto de combustible extraído ilegalmente en México como del denominado “huachicol fiscal” proveniente de Estados Unidos.

Esta hipótesis cobró fuerza luego de los operativos realizados el pasado fin de semana en Monterrey, San Pedro y Allende, donde fueron detenidas cuatro personas presuntamente relacionadas con dicha estructura criminal.

Durante esos cateos, autoridades federales aseguraron armas, vehículos y animales exóticos.

La investigación federal se originó tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Altamira, Tamaulipas, en marzo de 2025, embarcación que transportaba cientos de miles de litros de combustible reportados oficialmente como aditivos.

Así operaba el 'huachitúnel' en Santa Catarina

El túnel clandestino descubierto en Santa Catarina tenía una longitud de aproximadamente 112 metros y conectaba directamente con un poliducto de 18 pulgadas de Pemex.

En su interior fue localizada una manguera equipada con un niple conectado a la línea principal, utilizada presuntamente para extraer hidrocarburo de manera ilegal.

Inicialmente, las autoridades reportaron el aseguramiento de 184 mil litros de combustible; posteriormente, la cifra fue actualizada a 205 mil litros.

La excavación fue localizada en un predio ubicado sobre el Antiguo Camino a Villa de García, en una pensión de vehículos denominada Truck Parking Santa Catarina, colindante con la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex.

“Posteriormente, las autoridades federales se trasladaron al inmueble referido, donde ejecutaron una diligencia de cateo, en la que se confirmó que el túnel conectaba dicho predio con el poliducto de 18 pulgadas de Pemex”, informó la FGR.

El operativo fue realizado en coordinación con personal de Pemex, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y autoridades estatales.

Expertos ven posible complicidad interna

Especialistas en criminología consideran poco probable que una excavación de este tamaño pudiera haberse realizado sin conocimiento de personas familiarizadas con las instalaciones de Pemex.

El criminólogo de la UANL, Héctor Nava, explicó que una obra de estas dimensiones puede tardar alrededor de un mes en construirse y genera un nivel considerable de ruido.

“Posiblemente hay gente involucrada; si cuando están taladrando al lado de tu casa te das cuenta, imagínate un túnel de esos, que no se den cuenta”, señaló el especialista.

Por ello, no se descarta que pudiera existir participación o complicidad de empleados o exempleados con conocimiento técnico de la terminal.

Detenciones ligadas al 'Señor de los Buques'

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó recientemente la captura de cuatro personas presuntamente vinculadas al entramado criminal relacionado con el tráfico ilegal de hidrocarburos.

Entre los detenidos se encuentran José Antonio “N”, alias “El Titán” o “El Mamado”; Rosario “N”; Juan de Dios “N”; y Jesse “N”, este último detenido en San Pedro Garza García.

Las autoridades federales identifican a José Antonio “N” como uno de los operadores principales de una red dedicada al contrabando y comercialización ilegal de combustible proveniente de Estados Unidos.

Todos ellos serían parte de la estructura encabezada presuntamente por “El Señor de los Buques”, actualmente bajo investigación federal.