Indagan procedencia de sustancias con que se intoxicaron menores

Las investigaciones permanecen abiertas para determinar cómo llegaron las sustancias a manos de las menores y establecer si hubo otras personas involucradas

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga la procedencia de las sustancias con las que dos menores de edad se intoxicaron en hechos distintos registrados en Monterrey y Montemorelos.

En el caso de Monterrey, una estudiante de la Secundaria Número 7 “Fray Servando Teresa de Mier”, ubicada en la colonia Martínez, fue localizada el pasado 24 de septiembre en condiciones de intoxicación, presuntamente por consumo de cristal.

El fiscal general de Justicia, Javier Flores, señaló que una de las líneas de investigación apunta a que la sustancia habría sido tomada de un domicilio y posteriormente compartida con otras menores.

“Lo que tenemos hasta el momento es que una de las menores toma la droga de su casa y la comparte con las amigas y procede de la intoxicación”, señaló el fiscal.

Según las investigaciones previas, la vivienda de la menor estaría establecido como un punto de narcomenudeo, por lo que también no se descarta la ejecución de alguna orden de cateo.

“Se tiene como punto de droga el domicilio donde agarró la droga, obviamente se va a hacer todas las diligencias para deslindar las responsabilidades.

“Lo que se pretende hacer es, insisto, realizar las investigaciones si hay necesidad de hacer cateos o lo que se tenga que hacer se va a realizar”, añadió Flores Saldivar.

La menor fue atendida por paramédicos y trasladada al Hospital Metropolitano, donde permanece internada.

En tanto, en Montemorelos, una estudiante de la Secundaria Número 2 “Antonio de la Garza García” fue localizada con aparentes signos de intoxicación, luego de que presuntamente consumiera una gomita que contenía marihuana.

Sobre este caso, el fiscal señaló que también se busca establecer quién proporcionó la sustancia.

“Igualmente, creo que hubo otra menor en Montemorelos que se intoxicó con unas gomas de marihuana. Se trata de ubicar quién suministró ese tipo de gomitas y proceder en consecuencia de”, puntualizó.

Las investigaciones permanecen abiertas para determinar cómo llegaron las sustancias a manos de las menores y establecer si hubo otras personas involucradas y en caso de ser necesario proceder con acciones legales.