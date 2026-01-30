Indagan privación de la libertad y hallan cuerpo en Penny Riel

Elementos de la Fiscalía estatal catearon un local en esta zona comercial como parte de una investigación por una presunta privación de la libertad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una persona sin vida fue localizada en un inmueble del Mercado Penny Riel, en Monterrey, durante un cateo para buscar a un hombre presuntamente privado de la libertad.

El cuerpo era del sexo masculino, presentaba avanzado estado de composición, y estaba enterrado al interior del predio inspeccionado.

Trascendió que el operativo tenía como objetivo indagar la desaparición de Herminio Rodríguez Coronado, de 49 años, quien fue visto por última vez el pasado 25 de octubre en las inmediaciones de la zona.

De acuerdo con la investigación, el hombre fue retenido en un local en abandono por un grupo de hombres.

La víctima, según se informó extraoficialmente, alcanzó a informar su ubicación a un familiar antes de perder contacto.

Desde el miércoles la Agencia Estatal de Investigaciones peinó la zona en búsqueda de indicios, y este jueves las labores se intensificaron.

Al menos una veintena de elementos de Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas se desplegaron con binomios caninos para levantar indicios.

Mientras registraban el inmueble se encontraron con señales que indicaban la presencia de restos humanos bajo tierra y concreto.

Tras excavar el área confirmaron que había un hombre sin vida, sin que se pudiera precisar su identidad en el sitio.

Sin embargo, según informó la autoridad, se presume que se trataría de la persona reportada como desaparecida.

Fue sobre la Vía a Tampico, a la altura de la calle Vicente Suárez donde se registró la movilización policiaca.

El operativo contó además con la participación de agentes del Ejército Mexicano, Fuerza Civil y la Policía de Monterrey.