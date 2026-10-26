Indagan muerte de un hombre en la Alameda Mariano Escobedo

El reporte de una persona inconsciente movilizó a la Policía y rescatistas municipales, quienes confirmaron la ausencia de signos vitales

Un hombre fue encontrado muerto y con una herida de arma blanca sobre una banca de la Alameda Mariano Escobedo, en Monterrey.

La víctima -que no fue identificada y cuya edad sería de aproximadamente 50 años- presentaba la lesión de un objeto punzocortante en el abdomen.

Inicialmente, se presumía que el fallecimiento fue por causas naturales; sin embargo, elementos de la Fiscalía General de Justicia inspeccionaron el cuerpo, hallando la huella de violencia.

El hombre se encontraba sentado sobre una banca metálica a pocos metros del arco de entrada, a la altura de Pino Suárez y Julián Villagrán.

Fue minutos después de las 8:00 de la mañana del domingo que transeúntes se percataron del deceso, pues permanecía inmóvil pese a que la lluvia caía sobre él.

El reporte de una persona inconsciente movilizó a la Policía y rescatistas municipales, quienes confirmaron la ausencia de signos vitales.

En las inmediaciones no se recuperó el arma que habría causado la herida, por lo que se presume se trataría de un asesinato.

Oficiales de la Agencia Estatal de Investigaciones identificaron múltiples cámaras de videovigilancia en la zona, incluyendo en un puesto de vigilancia de la Policía de Monterrey instalado a unos 40 metros donde se encontró el cuerpo.