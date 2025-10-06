Indagan muerte de hombre que cayó de estación del Metro

Sin precisar de qué altura, testigos observaron el momento en el que el hombre se impactó contra el pavimento, perdiendo la vida de manera instantánea

La muerte de un hombre que cayó desde la estación del Metro Félix U. Gómez hasta la avenida Cristóbal Colón, en Monterrey, es investigada por las autoridades.

Trascendió que la víctima tendría aproximadamente 70 años y que no aparentaba estar en situación de calle.

Su cuerpo quedó sobre la banqueta, en vía pública, a unos metros del pasillos elevados de las instalaciones de Metrorrey. Vestía una playera en color beige con rayas blancas, un pantalón de mezclilla, y llevaba consigo un teléfono celular.

Se informó que el cuerpo no tenía calzado y que se intentó, sin éxito, localizar más pertenencias del hombre en las inmediaciones. Fue a las 11:30 de la mañana del domingo cuando se reportó el incidente.

Sin precisar de qué altura, testigos observaron el momento en el que el hombre se impactó contra el pavimento perdiendo la vida de manera instantánea.

Al arribo de las corporaciones de rescate se confirmó que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales.

Como primeros respondientes llegó personal de Fuerza Civil, quienes custodiaron la zona hasta que paramédicos de la Cruz Roja se presentaron confirmando el fallecimiento.

Al sitio también se desplegaron las corporaciones de Protección Civil estatal y municipal.

Se informó que como parte de las indagatorias se analizarán las cámaras de videovigilancia del Metro para esclarecer la muerte.