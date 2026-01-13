Indagan muerte de hombre en situación de calle en Monterrey

Como principal línea de investigación las autoridades presumen que la muerte estaría relacionada con el frío en la entidad.

Envuelto en las cobijas con las que pretendía hacerle frente a las bajas temperaturas, un hombre en situación de calle murió sobre una banqueta en el Centro de Monterrey.

El fallecimiento, según trascendió, habría ocurrido por causas naturales durante la madrugada del lunes y no estaría relacionado con el frío.

La víctima quedó tendida sobre la acera de la calle Padre Mier, entre Pino Suárez e Ignacio Rayón.

Un peatón reportó al 911 la presencia del cuerpo aproximadamente a las 6:20 de la mañana.

En primera instancia personal de Protección Civil de Nuevo León se desplegó para brindar apoyo, sin embargo, encontraron que la persona ya no tenía signos vitales.

Como principal línea de investigación las autoridades presumen que la muerte estaría relacionada con una congestión, pues así lo muestran indicios encontrados en su cuerpo.

Extraoficialmente se dijo que la víctima tendría entre 50 y 60 años de edad.

Aledaño al cadaver quedaron algunas bolsas de tela con las pertenencias del hombre.

La zona fue acordonada y resguardada por elementos municipales para el levantamiento de cuerpo efectuado por la Fiscalía y posterior autopsia de Ley.