Indagan muerte de hombre en carnicería de Monterrey

Un comerciante fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza dentro de su carnicería, en la colonia Topo Chico, al norte de Monterrey.

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Un hombre fue localizado sin vida y con una herida de bala en la cabeza al interior de una carnicería, en la colonia Topo Chico, al norte de Monterrey.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 10:00 horas en la Carnicería Reyna, ubicada sobre la calle Galeana, entre Montemorelos y Rayón.

De acuerdo con los primeros reportes, familiares del comerciante acudieron al establecimiento luego de extrañarse porque no había abierto desde el día anterior. Al ingresar, encontraron a Víctor Hugo Garza Treviño, de aproximadamente 45 años, con un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Ante la situación, solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al establecimiento y, tras valorarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Trascendió que el hombre atravesaba por diversos problemas personales, aunque esta situación será parte de las indagatorias para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Vecinos del sector recordaron a Víctor Hugo como una persona amable y solidaria, que acostumbraba apoyar a los habitantes de la comunidad, por lo que su muerte causó consternación entre quienes lo conocían.

En el lugar también fue detenido su tío, identificado como Horacio Garza, de 30 años, luego de protagonizar un altercado con elementos de Fuerza Civil que atendían el reporte. De acuerdo con los primeros informes, el hombre se encontraba en una crisis nerviosa.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León quedaron a cargo de las investigaciones y de las diligencias correspondientes para esclarecer el fallecimiento.