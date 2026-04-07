Indagan muerte de árbitro de futbol en Cadereyta

Autoridades investigan su fallecimiento al interior de un domicilio en la colonia San Genaro luego de que vecinos reportaran olores fétidos

Autoridades estatales investigan el fallecimiento de un hombre al interior de un domicilio en la colonia San Genaro, en el municipio de Cadereyta, luego de que vecinos reportaran olores fétidos que provenían de la vivienda.

El reporte fue realizado alrededor de las 21:00 horas del lunes 6 de abril, en una casa marcada con el número 411 sobre la calle San Genaro, en la colonia del mismo nombre. Al acudir al sitio, elementos de la policía municipal confirmaron que en el interior se encontraba una persona sin vida, en avanzado estado de descomposición.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Marco Antonio Parás Fernández, quien era conocido en el ámbito local por desempeñarse como árbitro de futbol.

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre vivía solo y enfrentaba problemas de salud, además de presuntamente carecer de acompañamiento constante, medicamentos y alimentos suficientes en su domicilio.

Asimismo, trascendió que no contaba con recursos económicos para sostenerse, e incluso en ocasiones anteriores habría solicitado apoyo a la ciudadanía para cubrir necesidades básicas.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el fallecimiento podría haber sido por causas naturales; sin embargo, será la autopsia practicada por peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León la que determine con precisión las causas de la muerte.

El caso continúa bajo indagatoria mientras se integran los resultados periciales correspondientes.

Con información de NotiGlobo Cadereyta.