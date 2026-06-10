Indagan denuncia por presunto abuso a menor en Santa Catarina

Las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de las personas involucradas ni sobre el avance de las investigaciones.

Autoridades investigan una denuncia relacionada con un presunto caso de abuso sexual en agravio de un menor de edad, hechos que habrían ocurrido en la colonia Hacienda Santa Catarina, en el municipio de Santa Catarina.

La movilización de elementos de distintas corporaciones se registró durante la mañana de este martes en el cruce de las calles Mariano Quevedo y Antonio Téllez, donde agentes realizaron diversas diligencias para recabar información relacionada con la denuncia.

De acuerdo con los primeros reportes, el caso ya habría sido puesto en conocimiento de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, instancia que mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que presuntamente ocurrió la agresión.

Fuentes cercanas al caso señalaron que las indagatorias se encuentran en una etapa inicial, por lo que hasta el momento las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de las personas involucradas ni sobre el avance de las investigaciones.

El despliegue de personal comenzó alrededor de las 09:00 horas y se prolongó por varios minutos mientras los agentes realizaban entrevistas y otras acciones encaminadas a la integración de la carpeta de investigación.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían emitido información adicional sobre el caso, el cual continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía.