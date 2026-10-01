Indagan cómo obtuvo estudiante gomita con marihuana en secundaria

Personal de Educación y la Policía municipal continúan investigando el caso de una alumna que se intoxicó al consumir el producto en un plantel de Montemorelos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Autoridades de la Secretaría de Educación coordinados con la Policía local investigan sobre el caso de una niña que se intoxicó al comer gomita con marihuana, en una secundaria de Montemorelos.

El titular de la región número 5 de la Secretaría de Educación Pública, Heriberto Reyes, mencionó que se trabaja en la investigación de cómo obtuvo la gomita la estudiante de secundaria que le causó reacción y provocó su traslado a una clínica del Seguro Social.

En el plantel educativo tras percatarse de los hechos, tanto personal y la policía local investigaron el acontecimiento.

Será a partir de hoy que se llegue a un acuerdo para implementar el operativo mochila en las instituciones educativas de nivel secundaria y primaria.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Educación, una estudiante le dio la gomita enchilada que contenía marihuana y fue lo que le causó la reacción a la menor.