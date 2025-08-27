Indagan ataque armado en colonia Altamira en Monterrey

La víctima presentaba una herida de bala en la pantorrilla derecha, por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital Metropolitano

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre resultó herido por un disparo en la colonia Altamira, al sur de Monterrey, lo que derivó en un despliegue policiaco durante la madrugada de este lunes.

El hecho se registró alrededor de las 03:00 horas, cuando vecinos reportaron la presencia de una persona lesionada al exterior de un domicilio ubicado en el cruce de Triunfo de la República y Paseo del Carmen.

La víctima presentaba una herida de bala en la pantorrilla derecha, por lo que fue atendida por paramédicos y posteriormente trasladada de emergencia al Hospital Metropolitano.

La zona fue resguardada por corporaciones de seguridad, mientras se llevan a cabo las indagatorias para establecer si el lesionado fue blanco directo de un ataque armado y precisar la manera en que ocurrió la agresión.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso.