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Indagan a joven por asesinato de su jefe en Santa Catarina

Por: David Cázares

04 Mayo 2026, 16:34

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En el ataque resultó también herido otro compañero del agresor, quien logró ser trasladado hasta el Hospital Universitario.

Indagan a joven por asesinato de su jefe en Santa Catarina

El joven que presuntamente asesinó a su jefe con un arma blanca e hirió a otro compañero de trabajo, en Santa Catarina, fue identificado oficialmente y se encuentra detenido.
 
Se trata de Diego de 20 años de edad, quien de acuerdo con las indagatorias protagonizó una riña al interior de un domicilio la mañana del domingo.
 
Trascendió que en la vivienda, ubicada en la colonia Balcones de Santa Catarina, se llevaba a cabo una reunión social de compañeros de labor.
 
Durante el convivió el sospechoso tomó un cuchillo de cocina e hirió en reiteradas ocasiones a su jefe, identificado como Marcelo de 57 años.

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Producto de las lesiones el hombre terminó por perder la vida en sitio antes de que pudiera ser auxiliado por las corporaciones de rescate.
 
En el ataque resultó también herido otro compañero del agresor, quien logró ser trasladado hasta el Hospital Universitario.
 
En tanto, Diego “N” fue detenido por elementos de la Policía municipal y puesto a disposición del Ministerio Público.
 
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ahora lo investiga por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.
 
Trascendió que al momento del arresto las autoridades identificaron que el presunto asesino se encontraba bajos los efectos del alcohol y de algún estupefaciente que no fue precisado en el sitio.

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