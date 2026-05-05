Indagan a joven por asesinato de su jefe en Santa Catarina

En el ataque resultó también herido otro compañero del agresor, quien logró ser trasladado hasta el Hospital Universitario.

El joven que presuntamente asesinó a su jefe con un arma blanca e hirió a otro compañero de trabajo, en Santa Catarina, fue identificado oficialmente y se encuentra detenido.



Se trata de Diego de 20 años de edad, quien de acuerdo con las indagatorias protagonizó una riña al interior de un domicilio la mañana del domingo.



Trascendió que en la vivienda, ubicada en la colonia Balcones de Santa Catarina, se llevaba a cabo una reunión social de compañeros de labor.



Durante el convivió el sospechoso tomó un cuchillo de cocina e hirió en reiteradas ocasiones a su jefe, identificado como Marcelo de 57 años.